У Кремлі озвучили очікування від зустрічі Путіна з Байденом

На зустрічі президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна в середу, 16 червня, буде «чітко позначена позиція РФ» по ряду важливих для двох країн питань. Про це заявив в ефірі Першого каналу прес-секретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

Мова, зокрема, йде про заяву Байдена про вступ України в НАТО.

«Що стосується України, ми чули, що гіпотетично президент Байден допустив можливість вступу України в НАТО. Це новий елемент, раніше таких заяв не робилося. Звичайно, в Москві ми звернули на нього увагу в повному обсязі», — сказав він.

На думку Пєскова, у відповідь Путін намалює «червоні лінії», які важливі для РФ.

«Путін завжди чіткий у викладі „червоних ліній“ для Російської Федерації, тим більше в такій нелегкій розмові, яка відбудеться сьогодні», — додав він.

Також Пєсков розповів, що президенти можуть провести зустріч тет-а-тет.

За його словами, Путін і Байден обговорять питання дипломатичної власності, необхідно «розібрати всі завали» в сфері двостороннього співробітництва.

«Глави держав — вони й є глави держав. Якщо вони вважатимуть за необхідне говорити віч-на-віч, вони будуть говорити віч-на-віч, і час також для президентів ніхто не фіксує. Це буде абсолютно їх вибір», — заявив Пєсков.

Представник Кремля зазначив, що тут постає питання доцільності. «Порядок денний настільки великий, що, звичайно, ущільнити його в 4−5 годин переговорів надзвичайно важко», — пояснив він.

Розмова Путіна та Байдена почнеться в компанії глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Також Пєсков заявив, що потрібно терміново починати переговори з контролю за озброєннями.

«Так, договір (СНВ-3 — Ред.) був продовжений, було прийнято політичне рішення адміністрації Байдена. Це позитивний факт, але час скорочується як шагренева шкіра. Потрібно терміново починати переговори», — сказав він.

Прес-секретар президента РФ зробив акцент на тому, що стратегічна стабільність і контроль над озброєннями — це тонка та комплексна матерія. «В даному випадку це вже субстанція, яка виходить за рамки наших двосторонніх відносин. Це стосується всього світу», — сказав він.

Нагадаємо, напередодні ввечері Байден прибув на саміт до Женеви та зустрівся з керівництвом Швейцарії. Президент РФ прибуде до Женеви сьогодні вранці. Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков розповів деталі запланованої зустрічі. За його словами, переговори будуть складатися з трьох частин: вузької і двох розширених, з перервою на чай-каву.

Напередодні зустрічі президентів США і РФ були підведені підсумки саміту НАТО.

Фото: http://kremlin.ru/

22

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter