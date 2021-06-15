Зустріч Байдена та Путіна у Женеві: став відомий порядок денний, серед тем — Україна

На майбутній зустрічі в Женеві президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін обговорять ряд питань, що стосуються всього світу.

Подробиці розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає «РИА Новости».



На порядку денному стратегічна стабільність, боротьба з пандемією та кіберзлочинністю, співпраця в економіці, проблеми клімату, освоєння Арктики.



Серед питань, окремим рядком положення в гарячих точках — Сирії, Лівії, Афганістані, Нагірному Карабасі. У цьому списку значиться й Україна.



Крім того, обговорюватимуться невирішені питання двосторонніх відносин, затримання росіян у третіх країнах, робота диппредставництв.

Ушаков припустив, що США можуть підняти тему Навального, не виключено обговорення Білорусі.

Президенти також можуть торкнутися будь-якої заздалегідь не узгодженої теми на свій розсуд.



За словами російського чиновника, попередня робота в рамках підготовки пройшла успішно, особливих проблем в узгодженні тем переговорів не було.



У РФ відзначають, що зустріч буде корисною для відносин, але проривів не очікується. Буде непогано, якщо вдасться зрушити з місця хоча б частину невирішених питань двосторонніх відносин.



У Москві сподіваються, що вирішиться питання повернення послів до Москви й Вашингтона.

Нагадаємо, у комюніке Брюссельського саміту НАТО країни — члени Альянсу підтвердили готовність і надалі надавати практичну підтримку Україні в проведенні реформ у секторі безпеки й оборони. Але конкретні терміни про зближення України й НАТО, на що так сподівався президент Зеленський, названі не були.

До того ж Джо Байден заявив, що основною перешкодою для отримання Україною ПДЧ є корупція, яка процвітає в нашій країні.

фото https://ria.ru/

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