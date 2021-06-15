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Штам коронавірусу «Delta» зафіксовано вже у 74 країнах світу: можуть захворіти навіть вакциновані

9:13 15 червня 2021
коронавірус

Штам COVID-19 Delta (саме так, згідно з рішенням ВООЗ, тепер називається мутація вірусу, яка вперше була виявлена в Індії) може стати домінуючим у світі — його виявили вже у 74 країнах і він продовжує швидко поширюватися.

Як пише The Guardian, спалахи підтверджені у Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Цей штам вважають найбільш заразним. Зокрема, в Америці випадки варіантів Delta подвоюються приблизно кожні два тижні, а у Великобританії він є домінуючим.

Згідно з даними, що надходять з різних країн, після мутації ковід викликає більш важкі симптоми, включаючи біль у шлунку, нудоту, блювоту, втрату апетиту та слуху, а також болі у суглобах.

Відзначається, що дослідження у Китаї показали, що даний штам більш стійкий до вакцин, зокрема, тих, що передбачають введення одноразової дози.

Нагадаємо, що у Євросоюзі затвердили регламенти цифрових COVID-сертифікатів. Документи будуть трьох видів — ті, що підтверджують вакцинацію, негативний тест або факт одужання. Видаватимуть ковідні свідоцтва безкоштовно.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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