ЄС остаточно затвердив «ковідні» сертифікати: чи потрібні та як отримати їх українцям

Рада ЄС 11 червня остаточно затвердила регламенти цифрових COVID-сертифікатів.

Сертифікати будуть трьох видів, а саме підтверджувати або вакцинацію проти коронавірусу, або негативний тест, або факт одужання від COVID-19. По кожній вакцинації, тесту або одужанню видаватимуть окремий сертифікат, повідомляє DW.

Видавати ковідні свідоцтва будуть безкоштовно.

Сертифікати негативного тесту будуть діяти тільки для ПЛР і антиген-тестів. Підтвердити імунітет можна буде після позитивного ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 11 днів до видачі сертифікату. Діяти він буде 180 днів.

А ось тест на антитіла не буде основою для видачі сертифіката.

COVID-сертифікат, своєю чергою, буде містити, зокрема, інформацію про дату щеплення або взяття забору для тесту, дані про те, яку вакцину людина отримала, або тип і виробника зробленого тесту, а також інформацію про те, хто його видав. Головним елементом документа буде QR-код. Кому саме надавати ключі для перевірки QR-кодів, кожна держава вирішить самостійно.

Поки що в сертифікати будуть вносити інформацію про зареєстровані в Євросоюзі вакцини — BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca (в т.ч. виробництва Південної Кореї) і Johnson & Johnson.

У регламенті передбачено, що перевірка сертифікатів у мандрівників буде здійснюватися в аеропортах, портах, на вокзалах і автостанціях.

Діяти COVID-сертифікати будуть в 31 країні: 27 країнах ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, які є частиною Шенгенської зони.

А хто буде видавати сертифікат, залежить від країни. У частині країн таке свідоцтво можна буде отримувати прямо в клініках і центрах вакцинації після щеплення.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, чим відрізняються один від одного Міжнародне свідоцтво про вакцинацію та «ковідний сертифікат», який планують запустити з 1 липня. Так, Міжнародні свідоцтва про вакцинації вже затверджені, їх можна отримати в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, і тільки в паперовому форматі. Їх основне призначення — пред'явлення при перетині державних кордонів країн, які визнають це свідоцтво.

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