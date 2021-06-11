26.94 / 27.13 32.69 / 33.05
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

ЄС остаточно затвердив «ковідні» сертифікати: чи потрібні та як отримати їх українцям

17:21 11 червня 2021
ЄС остаточно затвердив «ковідні» сертифікати: чи потрібні та як отримати їх українцям

Рада ЄС 11 червня остаточно затвердила регламенти цифрових COVID-сертифікатів.

Сертифікати будуть трьох видів, а саме підтверджувати або вакцинацію проти коронавірусу, або негативний тест, або факт одужання від COVID-19. По кожній вакцинації, тесту або одужанню видаватимуть окремий сертифікат, повідомляє DW.

Видавати ковідні свідоцтва будуть безкоштовно.

Сертифікати негативного тесту будуть діяти тільки для ПЛР і антиген-тестів. Підтвердити імунітет можна буде після позитивного ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 11 днів до видачі сертифікату. Діяти він буде 180 днів.

А ось тест на антитіла не буде основою для видачі сертифіката.

COVID-сертифікат, своєю чергою, буде містити, зокрема, інформацію про дату щеплення або взяття забору для тесту, дані про те, яку вакцину людина отримала, або тип і виробника зробленого тесту, а також інформацію про те, хто його видав. Головним елементом документа буде QR-код. Кому саме надавати ключі для перевірки QR-кодів, кожна держава вирішить самостійно.

Поки що в сертифікати будуть вносити інформацію про зареєстровані в Євросоюзі вакцини — BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca (в т.ч. виробництва Південної Кореї) і Johnson & Johnson.

У регламенті передбачено, що перевірка сертифікатів у мандрівників буде здійснюватися в аеропортах, портах, на вокзалах і автостанціях.

Діяти COVID-сертифікати будуть в 31 країні: 27 країнах ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, які є частиною Шенгенської зони.

А хто буде видавати сертифікат, залежить від країни. У частині країн таке свідоцтво можна буде отримувати прямо в клініках і центрах вакцинації після щеплення.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, чим відрізняються один від одного Міжнародне свідоцтво про вакцинацію та «ковідний сертифікат», який планують запустити з 1 липня. Так, Міжнародні свідоцтва про вакцинації вже затверджені, їх можна отримати в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, і тільки в паперовому форматі. Їх основне призначення — пред'явлення при перетині державних кордонів країн, які визнають це свідоцтво.

191

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак і Софія

«Страшна лялька»: Ані Лорак і Мурат здивували подарунком дочці на 10-річчя

Таюне

Підкреслила недоліки фігури: «дружину» Олега Винника Таюне розкритикували за невдалий наряд

Залівако

«Холостяк» Михайло Залівако розповів, скільки учасниць натякали йому на інтим на проекті

Холоднокровний вбивця: в Києві водій «Мерседеса» безжально переїхав маму-качку з виводком каченят

Холоднокровний вбивця: в Києві водій «Мерседеса» безжально переїхав маму-качку з виводком каченят

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.