Кімнатну рослину в горщику продали на аукціоні за 19 тисяч доларів

На аукціоні Trade Me у Новій Зеландії за еквівалент 19 297 американських доларів продали кімнатну рослину в горщику діаметром 14 сантиметрів.

Як повідомляє CNN, це дуже рідкісна рафідофора чотирьохнасінна (Rhaphidophora Tetrasperma), у якій є дев'ять листків (один з них ось-ось розгорнеться).

Таким чином ця вічнозелена ліана стала найдорожчим з усіх домашніх рослин, проданих на аукціоні. За неї розгорілося справжня битва серед покупців. Було подано 248 заявок. «Це показує, наскільки новозеландці люблять кімнатні рослини», — заявили представники аукціону.

Раніше «ФАКТИ» писали — Рідкісна золота монета продана за рекордні 18,9 мільйона доларів.

Фото Trade Me

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