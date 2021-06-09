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Рідкісна золота монета продана за рекордні 18,9 мільйона доларів

8:53 9 червня 2021
монета

Рідкісна американська золота монета під назвою Подвійний орел була продана на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку за рекордну суму — 18,9 мільйона доларів. На лицьовій її стороні зображена фігура Свободи, на реверсі — білоголовий орлан, який вважається національним символом Сполучених Штатів. Як повідомляє CNN, номінальна вартість монети — 20 доларів.

Випущена в 1933 році, вона належить до останніх золотих грошових знаків, допущеним до обігу у Сполучених Штатах. Монети із серії цього року ніколи в обороті не були. Президент Франклін Рузвельт прийняв рішення відмовитися від золотого стандарту, щоб привести економіку країни до ладу після депресії. Їх збиралися перетопити, але кілька штук вціліло. У 1944 році уряд США оголосив, що всі ці монети, які опинилися в руках приватних колекціонерів, будуть вважатися вкраденими. Саме ця монета — єдина, яка була визнана законно придбаної приватним власником після тривалого судового розгляду між колекціонером і Міністерством фінансів США.

Хто придбав лот — не повідомляється. Попереднім господарем Подвійного орла, який раніше був у колекції короля Єгипту Фарука, був знаменитий дизайнер взуття Стюарт Вайцман, який у 2002 році купив її на 7,6 мільйона доларів — рекордну на той час суму.

Вайцман також продав на цьому ж аукціоні за мільйони доларів рідкісні поштові марки.

Раніше «ФАКТИ» писали, що коштовності названої дочки Наполеона продано за 1,67 мільйона доларів.

Фото Sotheby's

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