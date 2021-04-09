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Кондитер, которая испекла торт на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, рассказала о смутившей ее шутке королевы Елизаветы

8:48 9 апреля 2021
Королева Елизавета

29 апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон отметят 10-ю годовщину своей свадьбы. В связи с этим британский телеканал ITV снял новый документальный фильм под названием «День, когда Уилл и Кейт поженились».

В него, в частности, было включено интервью с кондитером Фионой Кэрнс, которая испекла свадебный торт. По ее словам, роскошное изделие оказалось таким объемным, что пришлось снять с петель двери в Букингемском дворце для того, чтобы безопасно доставить его вовнутрь. Высота восьмиярусного фруктового торта составляла почти метр.

Когда Фиона и ее команда, установив торт на столе, наносили последние штрихи, в помещение зашла бабушка жениха — королева Елизавета II, известная своим чисто английским чувством юмора. И сделала неожиданное замечание.

«Помню, она сказала: „Я слышал, что вы разбираете мой дом“. А я ответила „Ну, нам пришлось убрать дверь в комнате, чтобы могла пройти тележка с тортом“. Но потом все поставили на место», — рассказала Кэрнс, признавшись, что тогда она изрядно смутилась.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета II впервые в истории пустит туристов на пикники в сад Букингемского дворца.

Фото Twitter/ITV

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