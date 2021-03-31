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Королева Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике — без маски

14:27 31 марта 2021
Королева Елизавета

Королева Великобритании Елизавета II впервые за последние пять месяцев вышла на публику, покинув Виндзорский замок, где она находится на самоизоляции вместе с мужем принцем Филиппом, недавно перенесшим операцию на сердце.

Как сообщает издание The Sun, 94-летняя монархиня, которая уже сделала прививку от коронавируса, посетила торжественное мероприятие в Суррее по случаю столетия Королевских ВВС Австралии. Ее Величество прибыла в машине и была без маски, так как церемония проводилась на свежем воздухе. Елизавета пожимала руки встречавшим ее лицам и улыбалась, отмечая, что «сегодня выдался приятный день». От имени королевы был возложен венок к военному мемориалу.

Елизавета была в пальто фисташкового цвета и шляпке, украшенной искусственными нарциссами и орхидеями.

В предыдущий раз королева появлялась на публике 8 ноября, приехав в Вестминстерское аббатство, где она возложила цветы на могилу Неизвестного солдата.

Фото The Sun

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