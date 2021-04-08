США продолжат давление на Россию, но сотрудничество с ней возможно, — американский дипломат
В США готовят новые санкции против РФ, но допускают также возможность сотрудничества с Путиным. Об этом в интервью изданию «ГОРДОН» заявил американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид.
«Согласно различным медиаотчетам, которые я считаю достоверными, есть информация, что администрация Байдена готовит дополнительные санкции в ответ на репрессии и покушение на Навального, на российские попытки взломов систем США и прочие действия. Эти санкции готовятся прямо сейчас», — сказал Фрид.
По его словам, нынешнее руководство США хорошо понимает необходимость последовательной политики по отношению к РФ.
«Я считаю, что администрация Байдена будет продолжать действовать в этом направлении, а также сотрудничать с Путиным. Время от времени это возможно», — заявил дипломат.
Ранее сообщалось, что в марте США применили новые торговые санкции в отношении России.
Фото: pixabay.com66
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