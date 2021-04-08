США продолжат давление на Россию, но сотрудничество с ней возможно, — американский дипломат

В США готовят новые санкции против РФ, но допускают также возможность сотрудничества с Путиным. Об этом в интервью изданию «ГОРДОН» заявил американский дипломат, бывший координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид.

«Согласно различным медиаотчетам, которые я считаю достоверными, есть информация, что администрация Байдена готовит дополнительные санкции в ответ на репрессии и покушение на Навального, на российские попытки взломов систем США и прочие действия. Эти санкции готовятся прямо сейчас», — сказал Фрид.

По его словам, нынешнее руководство США хорошо понимает необходимость последовательной политики по отношению к РФ.

«Я считаю, что администрация Байдена будет продолжать действовать в этом направлении, а также сотрудничать с Путиным. Время от времени это возможно», — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что в марте США применили новые торговые санкции в отношении России.

Фото: pixabay.com

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