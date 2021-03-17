США ввели новые торговые санкции против России

С четверга, 18 марта, вступят в силу новые торговые санкции, которые в отношении России вводят Соединенные Штаты Америки.

Как передает РИА «Новости», ограничительные меры вводятся из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Санкции предполагают расширение экспортных ограничений.

Россия вносится в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.

Напомним, что президент США Джо Байден пригрозил российскому президенту Владимиру Путину ответственностью в случая подтверждения вмешательства Российской Федерации в американские выборы. Отвечая на вопрос журналиста «АВС», считает ли он хозяина Кремля убийцей, Джо Байден ответил утвердительно. А американская разведка назвала украинского нардепа Андрея Деркача инструментом Путина в попытках Кремля дискредитировать Джо Байдена во время президентских выборов.

Что же касается Навального, то политик недавно «нашелся» в исправительной колонии в городе Покров (Владимирская область).

Иллюстративное фото с Pixabay.

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