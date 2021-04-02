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Мир

Атака на Капитолий: СМИ сообщили о гибели двух человек

22:07 2 апреля 2021
Фрагмент видео

В результате атаки на Капитолий, которая произошла в Вашингтоне 2 апреля, погибли двое — водитель, пытавшийся протаранить ограду и полицейский. Об этом сообщает Mash.

В связи с гибелью офицера полиции спикер палаты представителей Ненси Пелоси распорядилась приспустить флаги у Капитолия

В свою очередь, Telehram-канал 360.tv со ссылкой на местную полицию проинформировал, что инцидент у Капитолия не был связан с терроризмом, но расследование все равно проведут.

Напомним, Fox News сообщил, что какая-то машина врезалась в ограждение на Индепенденс-авеню (проспект Независимости). Из нее вылез мужчина. В руке у него был большой нож. Затем прозвучали выстрелы. Очевидцы видели вертолет, который приземлился рядом, по всей видимости, чтобы забрать раненого. Сколько человек пострадало, пока не сообщается, но на первых снимках с места событий видны двое носилок в нескольких метрах друг от друга. Их окружили полицейские.

Фото скрин видео Fox News

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