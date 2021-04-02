Атака на Капитолий в Вашингтоне: ранены двое полицейских

В пятницу, 2 апреля, здание Капитолия в Вашингтоне было экстренно оцеплено полицией. Находившихся внутри него людей предупредили об опасности. Выход из Капитолия и вход в него временно закрыли. По последним данным, ранены три человека, в том числе двое полицейских.

Американские СМИ сообщают о стрельбе, которая произошла у здания, где размещаются обе палаты Конгресса США. Подробности пока не известны.

Fox News утверждает, что какая-то машина врезалась в ограждение на Индепенденс-авеню (проспект Независимости). Из нее вылез мужчина. В руке у него был большой нож. Затем прозвучали выстрелы. Очевидцы видели вертолет, который приземлился рядом, по всей видимости, чтобы забрать раненого. Сколько человек пострадало, пока не сообщается, но на первых снимках с места событий видны двое носилок в нескольких метрах друг от друга. Их окружили полицейские. По некоторым данным, ранен водитель автомобиля, врезавшегося в ограждение.

Все телеканалы ждут официального заявления полиции.

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