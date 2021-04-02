На фоне обострения на Донбассе Россия запустила фейк об украинском террористе в Барнауле

В российском Барнауле ФСБ задержала некоего «сторонника украинской националистической организации», который якобы планировал подорвать мечеть и организовать теракт в отношении органов государственной власти.

Задания «диверсант», цитирует сообщение спецслужб ресурс Раньше всех. Ну почти, получал от куратора из Украины.

«В Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации „Этническое национальное объединение“ (ЭНО) совершить акции „прямого действия“, направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти», — сообщили в ФСБ.

В ходе обысков у задержанного, который якобы подтвердил преступные намерения, было изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им куратору.



Тем временем в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявляют, что армия страны-агрессора России готовится к вторжению на территорию Украины под видом «миротворцев» для «защиты» жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Конечной целью операции является введение регулярных подразделений РФ на временно оккупированные территории Украины. С этой целью украинских военных будут провоцировать на ответные действия в районе линии разграничения.

Напомним, в середине марта ФСБ сообщила о задержании «украинских радикалов» возле «дворца Путина» в Геленджике

Фото osnmedia.ru/

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