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ФСБ сообщила о задержании «украинских радикалов» возле «дворца Путина»

9:07 19 марта 2021
Силовики ФСБ

В российском Геленджике, в окрестностях которого находится знаменитый «дворец Путина» ФСБ задержала неких «украинских» активистов, участников радикального сообщества «М.К.У.». Как сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей спецслужбы, ячейка организации действовала также в Ярославле.

У задержанных изъяли «нацистские материалы» и инструкции по изготовлению бомб и огнестрельного оружия.

«Члены группировки получали из Украины инструкции по проведению терактов и массовых убийств, „тренировались“ на бездомных, сожгли Знамя Победы», — сообщает ФСБ.

Напомним, «ФАКТЫ» рассказывали историю украинца, возложившего 9 марта цветы к памятнику Шевченко в Симферополе, которого ФСБ объявила шпионом украинской разведки.

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