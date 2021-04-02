В крушении поезда на Тайване погибли более 50 человек

Власти Тайваня назвали точную численность пассажиров поезда, потерпевшего крушение утром 2 апреля. Так, в поезде находилось 496 человек, из них 51 пассажир погиб (в их числе оказался гражданин Франции).

Всего при крушении пострадали 146 человек, сообщает РИА Новости.

Напомним, восьмивагонный поезд на въезде в туннель столкнулся с препятствием и сошел с рельсов. Это произошло в 9:30 пятницы, 2 апреля.

До сих пор крупнейшей железнодорожной катастрофой на Тайване считается авария 2018 года. Тогда при схождении поезда с рельсов погибли 18 человек, а 175 получили ранения.



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