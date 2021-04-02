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Мир

На Тайване произошла крупная ж/д авария

7:28 2 апреля 2021
авария

На Тайване 2 апреля сошел с рельсов пассажирский поезд, перевозивший около 350 пассажиров. Четыре человека погибли, еще не менее 15 госпитализированы с травмами. Об этом сообщает ChannelNewsAsia.

Спасательные работы продолжаются. Установлено, что около 9:30 утра восьмивагонный поезд на въезде в туннель столкнулся с препятствием, из-за чего сошли с рельс вагоны с пятого по восьмой. При этом вагоны не просто упали, а еще и сильно деформировались при ударе о стены туннеля. Из первых вагонов людей уже эвакуировали, к остальным спасателям сложно добраться.

поезд

Основная часть пострадавших находится в той части поезда, что заблокирована в туннеле.

Пострадавший Taroko Express развивает в пути скорость до 130 км/час. Судя по обломкам, найденным на месте аварии, на рельсах по каким-то причинам оказалось постороннее транспортное средство.

авария

Напомним, крупнейшей железнодорожной катастрофой на Тайване считается авария 2018 года, когда с рельсов сошел поезд и погибли 18 человек, а 175 получили ранения.

Фото straitstimes.com

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