Стюардесса по имени Джасмин: первая леди США Джилл Байден разыграла репортеров на 1 апреля

Стало известно, что первая леди США Джилл Байден на 1 апреля разыграла репортеров и персонал Белого дома. 69-летняя супруга президента Джо Байдена прикинулась стюардессой, назвавшись Джасмин. Как сообщает издание Forbes, Джилл в черном парике, черной защитной маске и черном костюме, к которому был прикреплен бейджик с именем, прошлась по салону самолета, предлагая пассажирам мороженое. А потом появилась в своем настоящем виде, с улыбкой поздравив присутствующих с 1 апреля.

«Репортеры были совершенно одурачены. Но утешением нам послужило то, что на это купился и персонал первой леди. Они тоже не узнали замаскировавшуюся доктора Байден», — написал в Twitter журналист Эндрю Солендер, сопровождавший миссис Байден в поездке. Жена главы державы возвращалась в Вашингтон после поездки в Калифорнию, где она произнесла речь, адресованную местным фермерам, а также и посетила центр вакцинации.

Джилл вообще любит шутки. Ее супруг признавался ранее, что каждый год просыпается 1 апреля с беспокойством, думая о том, что на этот раз учудит его жена. Так, в 2014 году, когда он занимал пост вице-президента страны, они в этот день также летели в самолете и Джилл внезапно куда-то пропала. Оказалась, что она спряталась на багажной полке.

«И это вторая леди Соединенных Штатов Америки, выпрыгивающая из багажного отделения», — говорил Джо, признаваясь, что часто чувствовал себя глупо во время розыгрышей своей второй половины.

Фото Twitter/Instagram

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