Президент США Джо Байден, который 19 марта несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета, снова едва не оконфузился во время посадки на борт Air Force One.

Как пишет издание The Sun, 78-летний Байден, который является старейшим из всех американских президентов, опять споткнулся на мокрых из-за дождя ступеньках. Однако на этот раз ему удалось удержаться на ногах. Этот момент попал на видео.

28 ноября Байден подвернул ногу, играя со своей собакой Мейджором. После этого у него выявили два нитевидных перелома стопы.

Ранее «ФАКТЫ», писали, что собака Байдена вернулась в Белый дом и снова искусала одного из сотрудников.

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