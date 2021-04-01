12-летний Джошуа Хейлиесус из американского штата Колорадо попытался выполнить опасный для жизни челлендж, предложенный в соцсети TikTok. Мальчика со шнурком на шее, который был уже без сознания, нашел в ванной его брат-близнец. Он же попытался сделать Джошуа искусственное дыхание до приезда скорой помощи.

Как сообщает телеканал Fox, школьника госпитализировали, однако врачи констатировали смерть мозга в результате нехватки кислорода. Шансов выжить у ребенка, который находится в критическом состоянии, практически нет.

Предполагают, что Джошуа пробовал выполнить челлендж под названием «Блэкаут», в котором предлагается проверить, насколько человек сможет задержать дыхание, записав это на видео.

За несколько дней до трагедии Джошуа хвастался брату, что может обходиться без воздуха целую минуту.

Семья Хейлиесус надеется, что их печальный опыт послужит уроком для других семей.

Разновидности этой «игры» уже давно блуждают в интернете. Так, еще в 2008 году в США она унесла жизни 82 подростков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 54-летний хорват побил собственный мировой рекорд, задержав под водой дыхание на 24 минуты и 33 секунды.

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