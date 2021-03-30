54-летний хорват побил собственный мировой рекорд, задержав под водой дыхание на 24 минуты и 33 секунды

Ныряльщик их Хорватии Будимир Шобат побил свой собственный мировой рекорд по задержке дыхания под водой, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. 54-летний Шобат невероятным образом продержался без воздуха 24 минуты и 33 секунды, улучшив свой предыдущий результат на 22 секунды.

Речь идет статическом апноэ — когда человек задерживает дыхание на время, находясь на поверхности воды лицом вниз. Предварительно Будимир, который в прошлом занимался бодибилдингом, некоторое время дышал чистым кислородом, чтобы насытить им организм.

Как сообщает издание Jutarnji, рекорд был зафиксирован в бассейне хорватского города Сисак — в присутствии зрителей, репортеров и врачей.

Подобный эксперимент крайне опасен для здоровья и грозит повреждениями мозга. У Шобата после 18-й минуты начались непроизвольные конвульсии из-за нехватки кислорода, однако он сумел справиться. Как говорит Будимир, для того, чтобы не терять сознание, нужно подсчитывать происходящие спазмы.

С помощью своих сверхчеловеческих способностей Шобат собирает деньги в помощь детям. Его 20-летняя дочь Саша с детства страдает церебральным параличом, эпилепсией и аутизмом.





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