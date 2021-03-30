Травму российской ведущей сочли мгновенной кармой за сюжет о споткнувшемся Байдене

Перелом руки у актрисы и пропагандистки российского «Первого канала» Екатерины Стриженовой, которая упала во время записи программы «Время покажет» в Останкино, назвали «мгновенной кармой.

За несколько секунд до падения Стриженовой, которая отступала вглубь студии спиной вперед и не заметила ступеньку, в программе «крутили» анонс сюжета о президенте США Джо Байдене, несколько раз споткнувшемся на трапе самолета.

«Джо Байден не смог подняться по трапу самолета. Все ли нормально с американским президентом?» — именно на этих словах, звучащих за кадром, и рухнула Стриженова.

«Мгновенная карма, быдло получает по заслугам», — прокомментировали этот инцидент на «Двач».

Напомним, что 78-летний Джо Байден несколько раз спотыкался и падал во время посадки на борт самолета Air Force One перед вылетом в штат Джорджия. Позже в Белом доме заявили, что помощь медиков президенту не понадобилась, и что он всего лишь оступился.

Фото Джо Байдена из Википедии.

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