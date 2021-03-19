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Джо Байден несколько раз упал, поднимаясь по трапу самолета — в сети появилось видео

18:40 19 марта 2021
Джо Байден

В сети появилось видео посадки на борт самолета Air Force One президента США Джо Байдена перед его вылетом в штат Джорджия. Поднимаясь по ступенькам трапа, 78-летний Байден несколько раз спотыкался и падал.

Позже в Белом доме сообщили, что с американским лидером все в порядке — он всего лишь оступился. Помощь врачей ему не понадобилась.

В ноябре прошлого года у Байдена диагностировали нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы. В течение нескольких недель он был вынужден ходить в специальном ботинке.

Накануне Джо Байден, как сообщает телеканал Fox News, по ошибке назвал вице-президента США Камалу Харрис главой государства. «Когда президент Харрис и я…» — заявил Байден во время выступления на тему вакцинации от коронавируса. В декабре прошлого года он уже называл Камалу «новоизбранным президентом».

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Байден назвал Путина убийцей.

Фото YouTube

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