Погиб миллиардер Петр Келлнер

На Аляске во время авиакатастрофы погибли пять человек, в том числе и миллиардер Петр Келлнер — вертолет, на котором они находились, разбился в горах.

Как сообщает «АР», обломки вертолета Airbus AS350 B3, вылетевшего на экскурсию с местного горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge, были обнаружены около ледника Кник (Knik Glacier). На борту самолета находились трое туристов, два гида и пилот. Отмечается, что в катастрофе выжил один человек — он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

56-летний Петр Келлнер — чешский финансист, основатель PPF Group и богатейший бизнесмен Чехии, чье состояние Forbes оценивает в 17,5 миллиардов долларов.

В 1986 году он окончил Высшую школу экономики в Праге по специальности «Экономика промышленности». Является одним из основателей группы PPF, в 1991 стал председателем правления и генеральным директором инвестиционной фирмы PPF investiční společnost a.s.

С января 1998 по март 2007 занимал должность председателя правления компании PPF a.s. В группе PPF владеет мажоритарной долей (94,25% акций холдинговой компании), руководил стратегическим развитием и общим направлением группы.

Петр Келлнер занимался благотворительностью, как в рамках учрежденной им PPF Group N.V., которая оказывает широкую помощь в сфере культуры, искусства, среднего образования, так и индивидуально.

Напомним, что 7 марта этого года в результате крушения вертолета погиб французский депутат от консервативной партии Les Republicains, миллиардер Оливье Дассо.

Фото — @skalaelias.

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