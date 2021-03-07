Один из самых богатых французов, миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолета

Французский депутат от консервативной партии Les Republicains, миллиардер Оливье Дассо погиб 7 марта в результате крушения вертолета. Об этом пишет Reuters.

«Оливье Дассо любил Францию. Капитан промышленности, депутат, командующий запасом ВВС: при жизни он не переставал служить нашей стране, дорожить ее активами. Его внезапная смерть — большая потеря. Мысли с его семьей и близкими», — написал в Twitter президент Эммануэль Макрон.

Olivier Dassault aimait la France. Capitaine dindustrie, député, élu local, commandant de réserve dans larmée de lair: sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, den valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2021

69-летний Дассо был старшим сыном французского миллиардера-промышленника Сержа Дассо, основателя аэрокосмического гиганта Dassault Aviation. Компания строит военные самолеты Rafale и владеет газетой Le Figaro.

Дассо считался 361-м среди богатейших людей мира вместе со своими двумя братьями и сестрой. Он ушел с поста в совете директоров Dassault из-за своей политической деятельности, чтобы избежать конфликта интересов.

Причины катастрофы, в которой погибли Оливье Дассо и пилот вертолета, пока неизвестны. Транспорт совершал частный полет и упал на западе Франции.

Напомним, в январе в Бразилии разбился частный двухмоторный самолет Baron PTLYG с частью делегации футбольного клуба «Пальмас». Все находящиеся на борту погибли. А осенью прошлого года в России в авиакатастрофе погиб популярный российский телеведущий Александр Колтовой.

269

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter