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Парень с раком мозга сделал предложение девушке и женился за несколько дней до смерти

16:58 28 марта 2021
в больнице

В Великобритании Оуэн Копленд, после того, как у него диагностировали опухоль мозга, сделал предложение своей девушке. Об этом пишет Daily Mail.

Больной, его невеста и семья надеялись, что приятные эмоции помогут в борьбе с недугом.

Но оказалось, что все предпринимаемые усилия не принесли результата — за четыре месяца Оуэн изменился до неузнаваемости.

Издание сообщает, что трагическая история Оуэна началась с постоянных головных болей. Через месяц врачи поставили ему страшный диагноз и провели срочную операцию, однако опухоль распространилась на позвоночник, а позже начала давить на ствол мозга, замедляя его сердцебиение. Тогда медикам оставалось лишь признать, что Оуэн проживет не больше недели, и они отправили пациента домой. Последнее, что он захотел сделать перед смертью, — это жениться на своей любимой девушке Саре, с которой они встречались уже два года.

Родственники организовали свадьбу с живой музыкой и цветами всего за два часа. Не вставая с больничной койки, Оуэн веселился вместе со всеми, не подавая виду, что он себя плохо чувствует.

Напомним, в британском городе Кардифф жених умер спустя несколько часов после бракосочетания, которое прошло в реанимации.
Фото gazeta.ru/

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