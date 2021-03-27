Умер со словам любви на устах: в Британии жених скончался спустя несколько часов после свадьбы

В Великобритании в городе Кардифф свадьба закончилась печальным исходом: жених умер спустя несколько часов после бракосочетания, которая прошла в реанимации, пишет The Mirror.

В конце 2020 года 30-летний Джерри Коллинз обратил внимание на то, что у него распухла щека. Филиппинец, переехавший в Уэльс, счел, что у него что-то с зубами, и обратился к стоматологу. После ряда обследований у него диагностировали агрессивную злокачественную опухоль — меланому.

В январе Коллинз начал амбулаторно проходить курс иммунотерапии, однако его состояние только ухудшалось. В марте мужчину госпитализировали. Вскоре после этого его партнеру Эндрю Годфри позвонили и сказали, что у пациента обнаружили метастазы в легких. Врачи предупредили, что больной скоро умрет.

Тогда мужчины решили срочно исполнить давнюю мечту и пожениться. Годфри хотел узаконить их союз, но так как на оформление документов не было времени, пара просто провела свадебную церемонию с участием больничного капеллана.

На свадьбе присутствовали родители и сестра пациента, которые только в этот момент узнали, что между мужчинами были романтические отношения. Родственники поддержали молодоженов и пожурили за то, что они не признались во всем раньше.

Спустя несколько часов после церемонии Коллинз скончался. Его последними словами стали: «Я так люблю вас, ребята».

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Индии в городе Сонепуре на следующее утро после свадебной церемонии новоиспеченная жена Рози Саху внезапно сильно расплакалась, из-за чего ее пришлось отправить в больницу. Случилось это в момент, когда девушка должна была покинуть дом родителей и отправиться жить к супругу. Невеста рыдала, пока не упала в обморок.

В больнице, куда доставили девушку, врачи уже не могли ничего сделать. Они только констатировали смерть пациентки. Выяснилось, что она скончалась в результате сердечного приступа.

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