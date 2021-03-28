Кровавый теракт в Индонезии: смертники взорвали бомбу у католического храма

В городе Макассаре на индонезийском острове Сулавеси 28 марта прогремел мощный взрыв у католического собора. По данным полиции, бомбу взорвали двое мужчин, скончавшихся на месте происшествия, передает Reuters.

В результате самоподрыва были ранены как минимум 14 человек, в том числе сотрудники храма. На самом же месте взрыва полиция обнаружила оторванные части человеческого тела.

tw // bomb attack, explode

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this is what happened with gereja katedral makassar. oh my god this is not one or two times happened in indonesia. im so crying :)pic.twitter.com/dKaIjTwsYA — ustadz jamal evans (@rogersdrysdale) March 28, 2021

Также повреждения получили припаркованные вблизи храма автомобили.

Между тем мужчина, представившийся священником, работающим в этом храме, рассказал, что бомба взорвалась после богослужения, в тот момент, когда верующие расходились по домам. По его словам, один из нападавших пытался подъехать на мотоцикле к входу в церковь, но был остановлен.

Как писали «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в Вене группа исламистов напала на католический храм. Около 50 молодых людей, предположительно турецкого происхождения, ворвались в собор Святого Антония Падуанского в австрийской столице и устроили там дебош.

Фото: Reuters

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