В Вене десятки мусульман устроили погром в церкви

В Вене группа исламистов напала на католический храм. Около 50 молодых людей, предположительно турецкого происхождения, ворвались в собор Святого Антония Падуанского в австрийской столице и устроили там дебош. Об этом сообщает газета Kurier. После инцидента собор решено взять под усиленную охрану. Здесь будут постоянно дежурить полицейские.

Как рассказали очевидцы, радикалы с криками «Аллах Акбар» громили деревянные скамейки в церкви, а также помещение исповедальни. Священники вызвали полицию, но хулиганы успели сбежать до прибытия правоохранителей.

В ходе инцидента никто не пострадал, но и задержать никого из хулиганов не удалось. Полиция анализирует записи с камер наблюдения.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц пообещал, что атаки радикалов не изменят курс страны. «Христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии! Мы будем решительно бороться против политического ислама и не проявим ложную толерантность», — заявил он.

За день до инцидента в Вене кровавый теракт был совершен в соборе в Ницце. Мужчина с ножом напал на прихожан, трое погибли. Две жертвы были обезглавлены. Задержан подозреваемый — молодой тунисец.

Фото orf. at



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