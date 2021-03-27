На радость детям: гробовщик из Таиланда превращает гробы в скейтборды

30-летний гробовщик из Бангкока по имени Анусорн Юнгьеарн превратил нераспроданные гробы в скейтборды. Местные жители шутят, что таким образом он делает из них «гробы на колесиках», передает AFP.

Согласно информации агентства, гробовщик заметил, что во время пандемии коронавируса многие жители Таиланда заинтересовались скейтбордингом. При этом магазинные доски стоят дорого — и не все могут их себе позволить. Тем временем нераспроданные гробы продолжали стоять без дела на складе Юнгьеарна.

Тогда-то он и решил пустить их на скейтборды. Тем более, по словам гробовщика, процессы создания гроба и скейтборда очень похожи. Да и получается вполне себе: созданные им скейтборды украшены резьбой и позолоченными буддистскими символами.

Первые 10 скейтбордов Юнгьеарн пообещал подарить детям из бедных семей. Многие из них, по мнению гробовщика, никогда даже не слышали о скейтбордах — и вот им наконец представится шанс покататься и узнать все самим.

Напомним, в Индонезии гробовщик получил известность другим образом — о нем заговорили, когда крышу его дома пробил метеорит. Вес небесного подарка составлял 2,2 килограмма, а возраст — около 4,5 миллиарда лет.



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