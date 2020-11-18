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Мир

Метеорит пробил крышу дома индонезийца и сделал его миллионером

15:00 18 ноября 2020
Метеорит

Индонезийский гробовщик Джошуа Хутагалунг из провинции Северная Суматра стал миллионером, благодаря метеориту, пробившего крышу его дома. Как пишет издание Metro, 33-летний Джошуа был возле своего дома и мастерил новый гроб, когда раздался грохот: крышу веранды пробил метеорит.

Джошуа вытащил погрузившийся в землю на 15 сантиметров метеорит — он был еще горячим. Вес его составлял 2,2 килограмма. А возраст — около 4,5 миллиарда лет. К тому же он относится к очень редкому типу метеоритов и относится к углеродистым хондритам CM½.

Индонезиец уже продал свою находку коллекционеру из США, выручив за него почти 1,9 миллиона долларов. Эти деньги позволили отцу троих сыновей бросить работу и выстроить новую церковь у себя в деревне. Он также считает метеорит знаком с небес. Джошуа давно мечтает о дочке и уверен, что теперь у них с женой родится девочка.


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