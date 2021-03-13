Сердце не вынесло расставания: невеста умерла после свадьбы, когда покидала дом родителей

В Индии произошла еще одна трагедия, связанная со свадьбой. В городе Сонепуре на следующее утро после свадебной церемонии новоиспеченная жена Рози Саху внезапно сильно расплакалась, из-за чего ее пришлось отправить в больницу. Об этом пишет World Of Buzz.

Случилось это в момент, когда девушка должна была покинуть дом родителей и отправиться жить к супругу. Невеста рыдала, пока не упала в обморок.

В больнице, куда доставили девушку, врачи уже не могли ничего сделать. Они только констатировали смерть пациентки. Выяснилось, что она скончалась в результате сердечного приступа.

Считают, что причиной стал стресс — незадолго до свадьбы Рози пережила смерть отца. Девушка оказалась в бедственном положении. Свадьбу помогали организовывать ее дядя и несколько соцработников.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти невесты в индийском городе Адьяр, которая скончалась спустя несколько часов после того, как вышла замуж.

Фото worldofbuzz

616

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter