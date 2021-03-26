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Мир

Навальный пожаловался на здоровье

15:33 26 марта 2021
Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, какие проблемы со здоровьем у него возникли в колонии. Пост он опубликовал в своем Instagram.

«Как-то Михаил Ходорковский, отсидевший в тюрьме 10 лет, сказал мне: там главное не заболеть. Лечить тебя никто не будет. Серьезно заболеешь — умрешь», — написал Навальный.

Теперь, по его словам, он сам убеждается в истинности такого утверждения, когда у него сильно заболела спина.

«Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и „пеналах“ в скрюченном виде. Я про это молчал. Неприятно, конечно, но не смертельно — вылечат. А не лечат», — продолжает оппозиционер.

Он рассказывает, что врачи берут жалобы, но ничего не делают — только дали две таблетки ибупрофена.

Ранее сообщалось, что у Навального одна нога уже «недееспособна».

Фото из Instagram Алексея Навального

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