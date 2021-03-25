Пытают лишением сна: появились новые данные о состоянии Навального

В четверг, 25 марта, адвокаты Алексея Навального посетили политика в колонии в Покрове. Они рассказали, что Навальный уже четыре недели находится в крайне тяжелом состоянии. У него отнимается голень, одна нога «недееспособна».

Накануне Навальному сделали МРТ, но не сказали диагноз. Из лекарств он получает только ибупрофен. В колонии отказывают в нормальных лекарствах для заключенного.

Через адвокатов Алексей Навальный подал два заявления. Одно с требованием допустить к нему специалиста-невролога, который уже лечил политика. Второе — о необоснованной постановке на профилактический учет как склонного к побегу. В этом же заявлении политик пишет, что его наказали за нарушение тюремного режима из-за того, что он на 10 минут раньше встал после сна. Тексты опубликованы в блоге Навального.

Супруга политика Юлия Навальная подтвердила, что он не из тех, кто жалуется. Навальный будет терпеть до последнего и стараться справиться сам.

По ее словам, все проблемы со спиной начались уже месяц назад, в «Матросской тишине». После того, как его перевезли во Владимир, ситуация только ухудшилась. Мы нашли врача, который был готов приехать и осмотреть его, адвокаты писали ходатайства.

«Разумеется, осложнения со спиной связаны еще и с тем, что ему не дают нормально спать, будя по ночам каждый час. Тут и здоровый очумеет, не говоря уже о человеке, перенесшем полгода назад смертельное отравление. Возможно, Алексею потребуется серьезное лечение», — написала Юлия.

«Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа, Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно. Запихнул потому, что боится политической конкуренции и хочет сидеть на троне до конца жизни. То, что происходит сейчас, — это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах. Это должно быть немедленно прекращено», — возмущенно закончила свой пост супруга политика.

Напомним, Алексей Навальный находился в Германии с конца августа 2020 года. Там он проходил курс лечения и реабилитацию из-за отравления «Новичком». Политик вернулся в Россию 17 января. В аэропорту на пограничном контроле его задержала полиция. Затем был суд, «Матросская тишина» и теперь колония в Покрове.

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