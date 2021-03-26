Сын Навального превзошел отца в шутках

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия призналась, что их сыну Захару шутки удаются лучше, чем отцу.

Об этом Юлия Навальная написала в Instagram, поздравляя сына с 13-летием. «Он классный. Очень ответственный, любознательный, отлично учится и смешно шутит (лучше, чем папа) С днем рождения, малыш! Мы очень тобой гордимся», — пишет Навальная.

Накануне адвокаты, посетившие Алексея Навального в колонии в Покрове, рассказали, что тот уже четыре недели находится в крайне тяжелом состоянии. У политика отнимается голень, одна нога «недееспособна». Его возили на МРТ, но о результатах не сообщили. Из лекарств Алексей Навальный получает только ибупрофен.

Фото со странички Алексея Навального в соцсетях.

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