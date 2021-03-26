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Мир

Жертвами торнадо в США стали не менее шести человек

7:05 26 марта 2021
Разрушенный дом

На юго-восток США обрушилась серия мощных торнадо. Больше всего пострадал штат Алабама. В одном только городке Пелхэм смерч разрушил и повредил около 60 домов.

Как сообщает WJW, жертвами стихии стали по меньшей мере пять жителей Алабамы — в том числе семья из трех человек. Еще одна смерть зарегистрирована в штате Миссисипи. Десятки людей получили травмы. Более 55 тысяч человек остались без электричества.

Первая леди США Джилл Байден и кинозвезда Дженнифер Гарнер вынуждены были отменить совместную поездку в Алабаму, запланированную в рамках тура, посвященного помощи детям из бедных семей.

В феврале, как писали «ФАКТЫ», снежная буря на юге США убила более 20 человек.

Фото YouTube

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