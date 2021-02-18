Снежная буря на юге США убила более 20 человек

Снежная буря в США

Вот уже неделю на юге США царит аномальный для этого региона холод. Техас, Луизиана, Кентукки, Северная Каролина и Миссури столкнулись с настоящей зимой. Такого в этих штатах не было более 30 лет. Морозы до минус 18 градусов Цельсия сопровождаются сильнейшей снежной бурей. Все это привело к гибели по меньшей мере 21 человека.

Некоторые из них стали жертвами автомобильных аварий. Однако, как говорят местные врачи, большинство отравились выхлопными газами — люди пытались согреться в своих машинах. Есть случаи, когда причиной смерти оказались неисправные обогреватели.

«Это просто катастрофа! Во время похолодания отравления углекислым газом, конечно, происходят, но такого большого числа мы еще не видели. В одном из округов Техаса зафиксировано более 300 случаев отравления выхлопами», — рассказал журналистам врач из Хьюстона.

В Северной Каролине снежная буря привел к формированию торнадо. Погибли три человека, еще 10 оказались в больнице с различными травмами.

Около 100 миллионов жителей южных штатов остались без электричества. Энергосистемы не справляются с резким ростом потребления. Власти Техаса были вынуждены отключить светофоры. Население оповещено о веерных отключениях электроэнергии. Президент США Джо Байден 15 февраля ввел в Техасе чрезвычайное положение.

При этом синоптики предупреждают, что такая погода продержится еще несколько дней. Уже сейчас снегом покрыто более 71% всей американской территории! Снежная буря добралась даже до Мексики. Здесь тоже миллионы людей страдают от периодических отключений электричества.

В Twitter огромное число комментариев собрал твит жителя Хьюстона Криса Принса. «Я нахожусь в Хьюстоне, Техас. Холод просто смертельный, я мерзну. Электричества нет, нет отопления, нет воды. А у меня маленькие дети. Как такое может происходить?» — написал он.

Некоторые жители Техаса в попытках согреться вынуждены топить печи и камины собственной мебелью!

Воды нет из-за многочисленных аварий — техасцы не утруждают себя установкой теплоизоляции, поскольку обычно в этом штате стоит жаркая погода. В результате после отключения отопления температура в домах быстро упала ниже нуля. Водопроводные трубы замерзли и лопнули. Попытки закутывать их одеялами не дали результата.

Представители энергетических компаний только разводят руками. Веерные отключения они считают лучшим выходом из ситуации.

Еще одна серьезная проблема — вынужденное закрытие центров вакцинации против коронавируса. Перебои с электроэнергией привели к отключению холодильников, в результате чего были нарушены строгие условия хранения вакцины. Чтобы препараты не испортились, медики вынуждены сами выезжать на дом к желающим сделать прививку, но это серьезно тормозит работу.

Национальная метеорологическая служба США объясняет аномальную погоду на юге страны «проникновением арктической волны». Обычно массы холодного воздуха задерживаются в Арктике благодаря областям низкого давления. Однако в начале февраля арктическая волна прорвалась на территорию Канады и достигла американской границы.

«Обширная область минусовых температур на севере страны заложила основу для зимних штормов, которые могут нанести ущерб всей стране, от побережья до побережья, не только в эти выходные, но и на следующей неделе», — подчеркивалось в сообщении метеорологической службы США 12 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о снежной буре, которая обрушилась на Европу. От нее пострадали Германия, Нидерланды, Великобритания и ряд других стран.

Фото Getty Images

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