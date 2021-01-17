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Алексей Навальный стал узником совести после ареста в аэропорту, – правозащитники

21:05 17 января 2021
Алексей Навальный с женой в самолете

После ареста в аэропорту видный российский оппозиционер Алесксей Навальный стал узником совести. Об этом сказано в заявлении, которое распространила правозащитная организация Amnesty International.

По мнению директора московского офиса организации Натальи Звягиной, арест в аэропорту «Шереметьево» стал еще одним доказательством попыток заставить замолчать политика.

«Арест Алексея Навального является ещё одним свидетельством того, что российские власти пытаются заставить его замолчать. Его задержание лишь подчёркивает необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен агентами государственных спецслужб, действовавшими по приказу самого высокого уровня», — сказала Наталья Звягина, директор московского офиса Amnesty International.

Также в организации призвали освободить всех журналистов и сторонников Навального, которых задержали в аэропорту «Внуково» (сообщалось о задержании 53 человек).

Напомним, Алексей Навальный находился в Германии с конца августа 2020 года. Там он проходил курс лечения и реабилитацию из-за отравления. Как было установлено, Навального отравили «Новичком», а к отравлению причастны сотрудники ФСБ.

Политик вернулся в Россию 17 января, прилетев рейсом в Москву из Берлина. На пограничном контроле его задержала полиция и отвела в специальную комнату аэропорта «Шереметьево».

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