Болит спина и отнимается нога: состояние Навального в колонии резко ухудшилось

У оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок заключения в колонии во Владимирской области, возникли серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Адвокаты политика Ольга Михайлова и Вадим Кобзев утверждают, что Алексей Навальный испытывает сильные боли в спине, у него также отнимается нога. При этом заключенному дали только две обезболивающих таблетки «Ибупрофена».

В среду, 24 марта, администрация колонии не пустила адвокатов к Навальному, объяснив это"режимными мероприятиями". По словам Михайловой и Кобзева, свидание было назначено на 13 часов, однако к вечеру они оставались за пределами территории колонии.

Юристы утверждают, что это первый случай за время ареста Навального, когда адвокаты не смогли попасть к нему в назначенный день. Высказывается предположение о госпитализации оппозиционера.

Напомним, некоторые моменты в колонии ежедневно веселят Навального.

Фото из Instagram Алексея Навального

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