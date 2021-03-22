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«Есть два момента, которые я обожаю»: Навального рассмешили порядки в колонии

18:40 22 марта 2021
Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный, написал в своем Instagram о моментах, которые его радуют во время заключения в колонии.

«В моей рутине есть два момента, которые я обожаю. Оба рано утром», — поделился Навальный.

Один из них — это утреннее прослушивание гимна России.

«Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: „Славься, Отечество наше свободное“. Просто восторг», — написал оппозиционер.

Второй момент связан с утренней зарядкой.

«В этот момент я представляю себе, что снимаюсь в русском римейке „Звездных войн“, где вместо имперских штурмовиков — зэки в бушлатах и шапках-ушанках. У них в зубах сигареты. Вместо лазерных винтовок — железные ломы. Отстаивая интересы Императора, космо-зэки путешествуют с планеты на планету, подавляя мятежников. Но где бы они ни были, ровно в 6:05 они слушают гимн, в 6:10 делают зарядку, а в 6:30 раскладывают кашу по своим металлическим мискам и разливают по металлическим кружкам сладкий чай. Да пребудет с вами сила», — рассказал о своих фантазиях Навальный.

В комментариях пишут: «Пусть эта космическая сага поскорее закончится».

Напомним, из-за Навального США ударили по РФ санкциями.

Фото из Instagram Алексея Навального

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