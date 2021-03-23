Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили место своего венчания в связи с печальным поводом

Герцог и герцогиня Кембриджские 23 марта посетили Вестминстерское аббатство — место, где они обвенчались 29 апреля 2011 года. На этот раз повод к визиту стал печальным. Кейт Миддлтон и принц Уильям почтили память умерших от коронавируса в годовщину первого локдауна, объявленного в Великобритании. Уильям зажег свечу, а его жена возложила букет нарциссов. Супруги также присоединились к минуте молчания, объявленной по всей стране.

«В то время, как мы все вместе с нетерпением ждем более светлого будущего, сегодня мы делаем паузу, чтобы поразмыслить о горе и утрате, которые продолжают испытывать многие люди и семьи, и воздать должное безмерному служению тех, кто поддерживал нас на протяжении всего прошлого года», — говорится в официальном заявлении королевы Елизаветы II, которое было обнародовано в этот день.

В Ветминстерском аббатстве сейчас открыт центр вакцинации. Кейт и Уильям поговорили с медиками и пациентами.

Как сообщает издание Daily Mail, Кейт появилась на публике в кремовом пальто с изящной вышивкой от Catherine Walker, туфлях Jimmy Choo и сумочкой Metier London.

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