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Мир

Водитель российского дипломата во Франции попался на преступлении с велосипедами

9:43 23 марта 2021
Велосипед

Россиянин, работавший в консульстве РФ в Страсбурге (Франция), оказался причастным к кражам и перепродаже более 300 велосипедов.

Как сообщает издание France Bleu, в поле зрения местной полиции попал водитель одного из российских дипломатов. Это произошло после того, как к правоохранителям обратился бывший заммэра города, рассказавший, что он увидел на одном из сайтов объявление о продаже угнанного у него электровелосипеда.

Продавцу назначили встречу, которая состоялась возле российского консульства. Правоохранители задержали мужчину. Его заподозрили в причастности к продаже более 300 украденных велосипедов. Таким образом, сотрудник консульства заработал порядка 100 тысяч евро.

Издание уточняет, что история произошла в феврале этого года. Россиянина задержали, однако вскоре выпустили — у него был дипломатический иммунитет. А когда правоохранители вновь захотели с ним пообщаться, выяснилось, что сотрудник консульства уже отбыл на родину. Его отъезд объяснили состоянием здоровья.

Напомним, что осенью прошлого года из Болгарии выслали двух российских дипломатов. Их обвинили в шпионаже — сборе сведений о болгарской армии для передачи военной разведке РФ.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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