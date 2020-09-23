Болгария выдворила российских дипломатов, собиравших информацию о вооруженных силах страны

Из Болгарии выслали двух российских дипломатов, которых обвинили в шпионаже. Недавно в этой стране произошел подобный случай с другими представителями дипкорпуса РФ.

Как сообщает прокуратура Республики Болгария, двух российских дипломатов обвинили в шпионаже. Они собирали сведения о болгарской армии для передачи военной разведке РФ.

При досудебном расследовании установлено, что дипломаты с 2016 года собирали сведения о «планах модернизации болгарской армии и техническом оснащении военной техники», для чего контактировали с гражданами Болгарии, которые имели доступ к информации о военно-промышленном комплексе страны. За необходимые сведения россияне платили. Уголовное производство в отношении дипломатов приостановили из-за их неприкосновенности. Россиян выслали из Болгарии.

Ранее сообщалось, что агенты ФСБ России могут работать в ООН.



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