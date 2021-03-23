Найден застреленным бывший топ-чиновник из Кремля

В Москве в доме 59 по Ленинградскому проспекту, в одной из квартир утром 23 марта обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением. Об этом сообщает «МК».

Этот дом престижный. Он строился в 50-е годы для работников МИДа. Как оказалось, погибший — бывший начальник транспортной службы Кремля Дмитрий Аносов. Он застрелился из личного пистолета Макарова.

По словам жены, пишет издание, свою смерть 72-летний чиновник спланировал заранее. Таким образом покончил его друг. После этого Аносов не раз говорил, что тоже предпочтет уйти из жизни добровольно.

Напомним, в конце декабря 2020 года в Москве был найден мертвым журналист и публицист Михаил Бударагин. СМИ писали, что он покончил с собой.

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