27.59 / 27.76 32.76 / 33.11
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Найден застреленным бывший топ-чиновник из Кремля

9:10 23 марта 2021
дом 59 по Ленинградскому проспекту в Москве

В Москве в доме 59 по Ленинградскому проспекту, в одной из квартир утром 23 марта обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением. Об этом сообщает «МК».

Этот дом престижный. Он строился в 50-е годы для работников МИДа. Как оказалось, погибший — бывший начальник транспортной службы Кремля Дмитрий Аносов. Он застрелился из личного пистолета Макарова.

По словам жены, пишет издание, свою смерть 72-летний чиновник спланировал заранее. Таким образом покончил его друг. После этого Аносов не раз говорил, что тоже предпочтет уйти из жизни добровольно.

Напомним, в конце декабря 2020 года в Москве был найден мертвым журналист и публицист Михаил Бударагин. СМИ писали, что он покончил с собой.

1301

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

внук Ротару

«До неприличия…» Сын Ротару выдвинул «обвинение» ее внуку по случаю 27-летия

Василий Чеботарь

Украинец Чеботарь одним ударом обездвижил чемпиона мира по кикбоксингу: видео нокаута

Лера Кудрявцева

Попавшая в реанимацию Лера Кудряцева сообщила причину

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер