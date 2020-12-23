Найден мертвым экс-главред сайта «Единой России»

В Москве найден мертвым журналист и публицист Михаил Бударагин. Предварительно речь идет о самоубийстве, передает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

Мужчину в крови нашли ночью 23 декабря в российской столице возле дома по улице Беломорской. Бударагин погиб во дворе дома своей матери.

До этого он писал в Watsap своей гражданской жене, что за ним гонятся бандиты, что он крупно проигрался на спортивном тотализаторе.

Ранее он уже сообщал жене, что у него много долгов из-за ставок на спортивные соревнования и он может решить все проблемы только одним разом и насильственным способом.

По данным СМИ, «ВТБ-банк» месяц назад отсудил у Бударагина 650 тысяч рублей просроченного кредита.

По информации издания, первичный осмотр показал, что смерть может носить насильственный характер.

Михаилу Бударагину 36 лет. Он родился в Потсдаме. До 2007 года был главным редактором официального сайта партии «Единая Россия», членом федерального политического совета «Молодой гвардии Единой России».

Потом писал для «Известий», «Культуры», основал Новгородский политклуб. Также Бударагин писал стихи, неоднократно публиковался в Агентстве политических новостей.

Возможно, он покончил с собой, и на самоубийство его толкнуло временное помешательство, пишут российские СМИ.

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