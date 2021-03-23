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Мир

Не меньше десяти погибших: в США устроили стрельбу в продуктовом магазине

7:32 23 марта 2021
возле супермаркета

В американском городе Боулдер, штат Колорадо, произошла стрельба в супермаркете, в результате которой погибли десять человек, в том числе полицейский. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на телеканал ABC News.

Сообщается, что в полицию поступили сообщения о стрельбе и о человеке с винтовкой около 14:30 по местному времени. На место происшествия прибыл вооруженный спецназ, который призывал подозреваемого сдаться. Но нападающий открыл огонь и по правоохранителям. Известно, что злоумышленник использовал оружие с длинным стволом.

В результате перестрелки нападавший был ранен и сейчас находится под охраной. В полиции не назвали имя подозреваемого. Имел ли он сообщников, тоже пока неизвестно.

Шеф полиции города Боулдер Мерис Геролд на брифинге сообщила, что 51-летний погибший полицейский был опытным офицером, служил в местном департаменте с 2010 года. Он первым прибыл на вызов и доложил по связи о вооруженном нападающем.

В полиции города также заявили, что проводят тщательное и полное расследование инцидента.

Напомним, 16 марта в американском штате Джорджия были убиты восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения. Все убийства были совершены в спа-салонах. Полиция арестовала главного подозреваемого, 21-летнего белого американца.

Фото dw.com/

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