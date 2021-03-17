Кровавые процедуры: в США за вечер убили 8 человек в трех спа-салонах

Вечером 16 марта в американском штате Джорджия были убиты восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения. Полиция арестовала главного подозреваемого. Это 21-летний белый американец Роберт Аарон Лонг. Он пытался скрыться на автомобиле. Полицейские преследовали его на нескольких патрульных машинах. В итоге Лонг был арестован примерно в 180 километрах от места, где погибли последние жертвы.

Как сообщает газета The New York Daily News, все убийства были совершены в спа-салонах. Началась эта кровавая бойня около 17:00 по местному времени в городе Акуэрт, расположенном в 35 километрах от Атланты. Здесь, согласно последней переписи населения, проживают около 23 тысяч человек. Лонг, утверждают свидетели, вошел в массажный спа-салон Young’s Asian и открыл стрельбу. Были убиты две азиатки, белая женщина и белый мужчина. Еще один латиноамериканец получил ранение и находится теперь в больнице.

Подозреваемый Роберт Лонг садится в свою машину возле одного из спа-салонов

Примерно час спустя Лонг появился в Атланте. Сначала он устроил бойню в салоне Gold Spa, где застрелил трех азиаток. Затем пересек улицу и убил у входа в салон Aromatherapy Spa еще одну женщину азиатского происхождения. Внутрь убийца заходить не стал, сел в машину и скрылся. Настигнуть его удалось в округе Крисп. Подозреваемый, пытаясь уйти от погони, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

Время появления Лонга возле спа-салона совпадает с тем, когда были совершены убийства

Пока местная полиция не спешит с выводами. То, что все убийства совершил Лонг, сомнений нет. Есть свидетели, а главное — видеозаписи камер наружного наблюдения, на которых запечатлен Роберт.

Роберту Аарону Лонгу 21 год

Однако неясным остается мотив убийцы. В качестве главной версии рассматривается расовая ненависть. За год пандемии коронавируса в США отмечается всплеск антиазиатских и, особенно антикитайских настроений. Многие винят Китай в умышленном распространении вируса. Напомним, об этом не раз говорил Дональд Трамп. Однако эта версия не получила официального подтверждения.

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