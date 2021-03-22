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Мир

Путин анонсировал свою вакцинацию от ковида

15:15 22 марта 2021
Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин наконец-то решил вакцинироваться против коронавируса.

Как передает «РИА Новости», сделать прививку хозяин Кремля намерен во вторник, 23 марта.

«Вакцинация — личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — заявил Путин.

Впрочем позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что вакцинация президента не будет публичным мероприятием. По информации «Лентача», Путин привьется одним из трех российских препаратов.

Напомним, что в декабре прошлого года на пресс-конференции Владимир Путин заявлял, что не делает прививку рекламируемым им «Спутником», поскольку людям старше 60-ти лет этот препарат «пока не подходит».

А недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал две причины отказа Украины от закупок российской вакцины от коронавируса. Так, по его словам, вакцина «Спутник V» не прошла необходимые стадии клинических исследований. Вторая причина — Украина не может использовать вакцину страны, «с которой у нее продолжается военный конфликт».

Фото с сайта Кремля.

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