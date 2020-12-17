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Мир

Путин отказался колоть себе российскую вакцину от ковида

13:23 17 декабря 2020
Путин

Президент России Владимир Путин 17 декабря на пресс-конференции заявил, что еще не вакцинировался против коронавируса.

Отвечая на вопрос жительницы Новосибирска, президент разрекламировал российскую вакцину, заявив, что она эффективная и безопасная. Но он не вакцинировался из-за возраста, передает Telegram-канал Kremlinpool.

По его словам, людям старше 60-ти лет российская вакцина пока не подходит.

«Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов, которые говорят, что вакцины, поступающие в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. До таких, как я, вакцина еще не добралась, но я человек законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов и поэтому сделаю это, как только это станет возможным», — добавил Путин.

Напомним, сатирик Александр Торн представил свою версию ответа Путина о вакцине против коронавируса и вакцинации россиян.

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