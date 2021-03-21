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Мечтала об Олимпиаде в Токио: молодая серфингистка погибла от удара молнии во время тренировки

18:03 21 марта 2021
Молния в море

В Сальвадоре произошел трагический случай во время тренировки 22-летней сёрфингистки Кэтрин Диас Эрнандес: девушка погибла от удара молнии. Об этом передает AP.

Агентство уточняет, что несчастье случилось 19 марта на одном из пляжей на юге страны. Молодая спортсменка в момент удара молнии находилась в воде. Отмечается, что прибывшие на место трагедии медики лишь констатировали смерть девушки — она скончалась мгновенно.

Погибшая Кэтрин была сестрой президента Федерации сёрфинга Сальвадора Хосе Диаса. Спортсменка готовилась к крупному квалификационному турниру на Олимпиаду в Токио, который пройдёт в Сальвадоре в конце мая.

Напомним, в октябре 2020 года молния ударила в футбольное поле в Швейцарии, на котором в тот момент играли подростки, а перед этим в Мексике молния убила двух футболисток.

Фото с Pixabay

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