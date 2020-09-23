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Мир

Новая трагедия на футболе: 14 подростков пострадали от удара молнии в поле

5:58 23 сентября 2020
Молния ударила в футбольное поле

Удары молнии во время футбольных матчей, похоже, становятся, как это не грустно, «привычным» атрибутом игры, которым трудно удивить кого-либо в наши дни.

Один из подобных инцидентов случился на днях в швейцарском кантоне Санкт-Галлен, где молния ударила в футбольное поле, на котором в тот момент играли подростки.

Об этом сообщили в местной полиции.

Агентство отмечает, что молния угодила в фонарный столб, после чего заряд поразил участников матча.

«По известной на данный момент информации, молния ударила в фонарный столб. Заряд перешел в землю и распространился по полю», — сказано в сообщении полиции кантона Санкт-Галлен.

В результате инцидента в больницы пришлось госпитализировать 14 подростков из двух команд, всем пострадавшим от 15 до 16 лет. Один из подростков был доставлен в больницу на вертолете ввиду тяжелого состояния.

Напомним, что в Мексике во время перерыва пять спортсменок вернулись на поле, чтобы забрать оставшийся там мяч. Именно в этот момент и ударила молния — и задела всех пятерых. Пострадавших спортсменок срочно доставили в больницу. Увы, двум из них врачи уже не смогли помочь — девушки скончались. Одна из погибших была несовершеннолетней.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном инциденте, который случался на Ямайке: во время матча между командами «Уолмер Бойс Скул» и «Ямайка Колледж» игроков и зрителей ослепила яркая вспышка. Вскоре встало понятно, что это был разряд молнии. Поблизости от места удара находилось два человека, футболисты получили травмы. Они упали на газон и не смогли самостоятельно подняться, их госпитализировали прибывшие врачи.

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